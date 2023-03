Fredy Massamba PAN PIPER, 13 mai 2023, PARIS.

Fredy Massamba PAN PIPER. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

CONCERT RELEASE ALBUM TRANSCESTRALAprès plusieurs années d’inspirations, de collaborations et de tournées internationales, Fredy Massamba revient avec un nouvel album : Trancestral, qui signifie la transe que nous procurent les joies de retourner aux racines ancestrales. Un disque produit par Fredy Massamba, Didier Touch, Rodriguez Vangama, qui était déjà de la partie pour son précédent opus, et enregistré entre Yaoundé, Bruxelles, Paris et Montréal. Ces lieux ont chacun apporté leur touche à l’album qui navigue entre hip-hop, soul, rumba congolaise et rythmes traditionnels de l’Afrique centrale. On y retrouve la participation d’artistes d’Afrique, d’Europe et d’Amérique tels que Lokua Kanza (RDC), Djely Tapa (Mali/Canada), Wandah (Congo), Suka Ntima (Belgique/Rwanda) et Funkis (Cameroun). À travers un jeu de chant polyrythmique et polyphonique mixé dans un groove imparable de sonorités des peuples ruraux et urbains, Fredy a revisité son royaume d’enfance.Fredy Massamba + Guests **** Information complémentaire ****Concert debout

Votre billet est ici

PAN PIPER PARIS 2-4 IMPASSE LAMIER Paris

CONCERT RELEASE ALBUM TRANSCESTRAL

Après plusieurs années d’inspirations, de collaborations et de tournées internationales, Fredy Massamba revient avec un nouvel album : Trancestral, qui signifie la transe que nous procurent les joies de retourner aux racines ancestrales. Un disque produit par Fredy Massamba, Didier Touch, Rodriguez Vangama, qui était déjà de la partie pour son précédent opus, et enregistré entre Yaoundé, Bruxelles, Paris et Montréal. Ces lieux ont chacun apporté leur touche à l’album qui navigue entre hip-hop, soul, rumba congolaise et rythmes traditionnels de l’Afrique centrale. On y retrouve la participation d’artistes d’Afrique, d’Europe et d’Amérique tels que Lokua Kanza (RDC), Djely Tapa (Mali/Canada), Wandah (Congo), Suka Ntima (Belgique/Rwanda) et Funkis (Cameroun). À travers un jeu de chant polyrythmique et polyphonique mixé dans un groove imparable de sonorités des peuples ruraux et urbains, Fredy a revisité son royaume d’enfance.

Fredy Massamba + Guests

**** Information complémentaire ****

Concert debout

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici