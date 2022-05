FREDRIKA STAHL + POPPY FUSÉE FGO-Barbara, 18 mai 2022, Paris.

FGO-Barbara, le mercredi 18 mai à 19:30

**POPPY FUSÉE** Si l’univers de Poppy Fusée est si unique et attachant, c’est parce que c’est désormais elle qui mène à bien la direction artistique du projet dans son intégralité, de la pochette du single, aux photos en passant par les vidéos. Grande amie de la prometteuse November Ultra depuis presque 10 ans, Pauline prête sa voix sur “Soft & Tender (French Version)” extrait de son premier maxi sorti en juin dernier. La chanson est telle qu’écrite il y a 4 ans – lorsqu’elle rêvait d’une vie à la campagne, d’une plus grande liberté – elle est douce, lumineuse et pleine d’espoir : une berceuse Pop & Folk qui adoucit les mœurs en ces temps hivernaux et nous transporte dans un cocon réconfortant. **FREDRIKA STAHL** Figure incontournable du jazz vocal au féminin, avec son tout dernier album, Fredrika Stahl laisse libre cours à sa fantaisie musicale et emprunte en toute liberté les chemins d’une pop aussi aventureuse qu’onirique. D’une voix ensorcelante quelque part entre une Kate Bush, Bat for Lashes ou Agnès Obel, elle parcourt avec brio un univers mélodique, envoûtant et mystérieux. Une pop épique et romantique, toute en tension et délicatesse qui met divinement en lumière une nouvelle facette de cette artiste plurielle. Alors la nuit, Natten en suédois, fait briller d’un nouvel éclat, l’immense talent de cette chanteuse aussi discrète que bouleversante.

