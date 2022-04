FRÉDO Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre d'art et de Culture, le jeudi 14 avril à 20:45

Une femme entendante rend visite à son grand-père sourd, rescapé du camp de concentration à Mauthausen et le convainc de raconter son histoire une dernière fois. C’est à partir du Journal et des entretiens qu’elle a eu avec son grand-père que F. Barthalay a crée cette pièce. La tendresse et la pudeur qui existent entre le grand-père, ce vieux Frédo , en grand forme malgré son âge, et sa petite fille, adulte, accompagnent le projet de transmission. Pour sensibiliser le public, la compagnie Ombelle associe les sourds et les entendants pour un échange ouvert sur les modes d’expression.

Tarif C : de 7€ à 17,50€

