Frederika – Bodi Alive Lons-le-Saunier, 5 mars 2023, Lons-le-Saunier.

Frederika – Bodi Alive

135 Place du Maréchal Juin Le Boeuf sur le toit – Darius Club Lons-le-Saunier Jura Le Boeuf sur le toit – Darius Club 135 Place du Maréchal Juin

2023-03-05 18:30:00 – 2023-03-05

Le Boeuf sur le toit – Darius Club 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier

Jura

5 10 EUR TEMPS FORT : Y METTRE DU SIEN

Mélodies entêtantes, chorales et fanfares technologiques, improvisations à la volée, l’excentrique chanteuse-vocaliste et compositrice Frederika* vous emporte tout en délicatesse dans un extraordinaire « one woman show ». Jazz, Soul, percussions corporelles, chants du monde ou musique électronique, elle façonne d’étonnantes chansons, créées et jouées aux sons de sa peau, de sa voix, d’instruments, objets et machines qui l’entourent. Une formidable performance !

EN CORÉALISATION AVEC L’ASSOCIATION PROD’IJ

Tout Public

Durée : 1h20

dernière mise à jour : 2022-07-01 par