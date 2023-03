Frédérick Sigrist – Super Héros CENTRE CULTUREL L’ATHENA, 1 avril 2023, ERGUE GABERIC.

Frédérick Sigrist – Super Héros CENTRE CULTUREL L’ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

L’Athéna (Lic en cours) présente ce spectacle Une plongée dans les personnages de la pop culture, reliés avec les grands moments de l’époque contemporaine !Après le succès de « Tout le monde croit que je suis un mec bien », Frédéric Sigrist revient avec tout nouveau spectacle ! Et s’il était plus facile de décrypter l’actualité en lisant Superman et Star Wars qu’en regardant le journal de 20h ?Chroniqueur dans la matinale de France Inter, Frédérick Sigrist anime également depuis 2017 sur la même radio sa propre émission consacrée à la pop culture : Blockbusters.Réservations PMR 02 98 66 77 27 Frédérick Sigrist

CENTRE CULTUREL L’ATHENA ERGUE GABERIC CROAS SPERN Finistère

Réservations PMR 02 98 66 77 27

