Frédéric Volanti Trio 38Riv Jazz Club Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz moderne, compositions — Le jeu lyrique et virtuose du pianiste Frédéric Volanti, est coloré par les influences de Hancock, Fauré, Beirach, Scriabine…

Pianiste jazz autant que classique, Frédéric Volanti propose un univers singulier où ces deux genres s’enrichissent et se répondent dans un répertoire de compositions originales.

Christophe Hache à la contrebasse et Jean-Luc Landsweerdt à la batterie complètent le trio avec personnalité et énergie, dans une volonté d’interplay et de dialogue à trois.

Frédéric Volanti : piano

Christophe Hache : contrebasse

Jean-Luc Landsweerdt : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/93

