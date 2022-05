Frédéric Naud et Jeanne Videau Marcel nu – Festival du Conte

Tout commence un samedi soir, dans l'univers grotesque d'une émission de télévision, où l'apparence est reine. Victor Branck, le présentateur, accueille Jill et Marcel Nuss. Si Victor Branck est le parangon du Dom-Juanmacho- sympathique, face à lui, Marcel Nuss semble être l'archétype de l'anti-héros : il est entièrement paralysé sauf les yeux, la bouche, deux doigts et le sexe. Avec sa femme Jill, il milite pour l'accompagnement sexuel des handicapés. Ce samedi soir, ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là pour nous. Pour commettre un attentat à la pudibonderie. Un tressage d'univers fantastico-réaliste, jubilatoire et salvateur ! Rendez-vous à l'issue du spectacle dans le Jardin de la MOP pour un moment d'échange avec les artistes.

