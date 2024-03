Frédéric MISTRAL au XXIème siècle, La voie du Félibrige aujourd’hui Maison du Patrimoine et des Traditions Istres, samedi 30 mars 2024.

Frédéric MISTRAL au XXIème siècle, La voie du Félibrige aujourd’hui Maison du Patrimoine et des Traditions Istres Bouches-du-Rhône

Conférence ‘’Frédéric MISTRAL au XXIème siècle’’ ‘’La voie du Félibrige aujourd’hui’’ par le Majoral Michel BENEDETTO

Voilà 194 ans que naissait à Maillane (13) un garçon pas comme les autres nommé Frédéric MISTRAL. Dès son adolescence, il allait éveiller dans tout le midi de la France un sentiment d’attachement à l’identité culturelle de langue d’Oc.



Ses idées humanistes partagées avec 6 amis sauver la langue vieille de plus de 8 siècles par la pratique, l’enseignement et la littérature, rétablir une fierté de vivre les traditions de cette terre, vont le conduire à créer un mouvement en 1854, le Félibrige.

Ce dernier n’a pas cessé d’existé depuis, et cela dans 32 départements français, 32 départements du midi.



On pourrait se dire que l’idéal défendu par les Félibres, et surtout depuis la fin du XXème siècle est bien désuet aujourd’hui. Eh bien il n’en est rien. Preuve s’il en fallait, le Capoulié depuis 2022 (président national), Paulin REYNARD, Directeur de production aux Chorégies d’Orange est âgé de 35 ans !



Derrière ce jeune provençal, c’est toute une lignée de passionnés de son âge qui relèvent la tête aux côté des vieux Félibres pour dire Le Félibrige n’a pas encore tout dit ! . C’est ainsi, par exemple, qu’en moins de deux ans, grand nombre de villes provençales suivent le Félibrige en signant la charte des ‘’Ciéuta mistralenco’’, ‘’cité qui œuvre pour la culture provençale’’.

C’est le cas pour la ville d’Istres, qui après avoir obtenu la labélisation, procèdera à la signature de la charte lors d’une cérémonie sous la présidence d’honneur du Capoulié, le dimanche 31 mars à 10h au Magic Mirrors.



Cette conférence se veut présenter l’évolution du Félibrige depuis sa naissance jusqu’à nos jours et ainsi montrer les évènements qui ont motivé les nouveaux choix stratégiques pris par le mouvement pour pouvoir continuer sa mission, mission pas si désuète que ça, si l’on en croit la quarantaine de villes candidates à sa signature de la charte.



Organisée par les deux écoles félibréennes d’Istres, Lou Trelus et l’Escolo dis Arnavèu, la conférence aura lieu le 30 mars à 17h30 à la Maison des Traditions 27, boulevard de la République à Istres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 17:30:00

fin : 2024-03-30

Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

