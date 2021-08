Tourzel-Ronzières Tourzel-Ronzières Puy-de-Dôme, Tourzel-Ronzières Frédéric Mathevet en résidence Sous les Pommiers Ba Tourzel-Ronzières Tourzel-Ronzières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Tourzel-Ronzières

Frédéric Mathevet en résidence Sous les Pommiers Ba Tourzel-Ronzières, 14 août 2021, Tourzel-Ronzières. Frédéric Mathevet en résidence Sous les Pommiers Ba 2021-08-14 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-14 21:00:00 21:00:00 Sous les Pommiers Ba Chemin des Horts

Tourzel-Ronzières Puy-de-Dôme Tourzel-Ronzières L’association Danser l’Espace, accueille Frédéric Mathevet en résidence Sous les Pommiers Ba. Le public pourra rencontrer l’artiste le 14 Aout à partir de 17h, et assister à une restitution sonore de son travail in situ. danserlespace@gmail.com +33 6 20 10 79 97 https://souslespommiersba.wixsite.com/63320 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Tourzel-Ronzières Autres Lieu Tourzel-Ronzières Adresse Sous les Pommiers Ba Chemin des Horts Ville Tourzel-Ronzières lieuville 45.52759#3.13168