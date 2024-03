FREDERIC FROMET THEATRE 100 NOMS Nantes, samedi 14 septembre 2024.

Heureusement, les carreaux, c’est seulement pour la chemise et la papier peint. Pas de pitié pour les sujets de société et d’actualité. A la différence de la chansonnette parodique hebdomadaire sur France Inter, vous découvrirez aussi les compositions, des vrais musiciens et des chorégraphies en tutu (uniquement en coulisses pour un public privilégié).Coiffures et costumes à budget très limité, mais spectacle proche des gens et en perpétuel renouvellement. Déconseillé aux âmes sinistres qui luttent contre le réchauffement des zygomatiques.

Tarif : 24.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-09-14 à 20:15

THEATRE 100 NOMS 21 QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44