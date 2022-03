FRÉDÉRIC FROMET Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

FRÉDÉRIC FROMET Le Mans, 27 mars 2022, Le Mans. FRÉDÉRIC FROMET salle A – PCC Rue d’Arcole Le Mans

2022-03-27 17:30:00 – 2022-03-27 salle A – PCC Rue d’Arcole

Frédéric Fromet interprète des chansons pleines d'humour, traitant de sujets d'actualité en reprenant des airs connus; il participe régulièrement à l'émission de radio « Par Jupiter ! » sur France Inter. Il nous fait l'amitié de parrainer Le Mans Pop Festival et nous réserve un petite surprise dimanche 27 mars, jour de la finale du concours Pop Chanson Francophone 2022. [ LE MANS POP FESTIVAL ]. Le Mans Pop Festival 2022 #LMPF2022

