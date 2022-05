FRÉDÉRIC FRANCOIS 11.12.2022 OPÉRA LIMOGES Opéra de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Opéra de Limoges, le dimanche 11 décembre à 15:00

FREDERIC FRANCOIS demeure la voix de l’amour dans tous les pays francophones, faisant partie de la famille des «chanteurs populaires». 350 chansons dont il est le compositeur, 40 Millions de disques vendus , 85 disques d’or … Il a offert à son public fidèle des mélodies incontournables qui ont traversé les 5 dernières décennies. Mon cœur te dit je t’aime, Je t’aime à l’italienne, Je n’ai jamais aimé comme je t’aime…

De 40€ à 72€

Frédéric FRANCOIS fête ses 50 ans de carrière Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès, 87000 Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne

