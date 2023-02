FREDERIC FERRER LE PROBLEME LAPIN AUDITORIUM, 28 avril 2023, SEYNOD.

FREDERIC FERRER LE PROBLEME LAPIN AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-04-28 à 20:30 (2023-04-27 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

Il est « trop mignon » ! Cette remarque, vous l’avez très certainement entendue devant ces petits animaux aux oreilles longues. Mais savez-vous que derrière ces adorables frimousses, se cachent des clés de compréhension de notre monde d’aujourd’hui ? Du clapier à l’élevage industriel, de l’espèce invasive ayant détruit de nombreux écosystèmes aux résistants de Kerguelen, de celui envoyé dans l’espace en 1959 par les Russes aux victimes du tueur en série des côtes d’Armor, l’histoire des lapins est bien plus qu’une simple peluche posée sur le lit de nos enfants et Frédéric Ferrer est là pour vous le démontrer ! Maître de la dramaturgie du powerpoint, des textes et des images projetées, il revient dans cette 7e cartographie, dernière du cycle de l’anthropocène, avec des arguments, des témoignages et des preuves à foison, pour en finir une bonne fois pour toutes, avec la question lapine. Sous la forme de conférences théâtralisées, Frédéric Ferrer, auteur, comédien, metteur en scène et géographe, cartographie les bouleversements du monde en posant des questions centrales de façon décalée. À partir de recherches scientifiques et documentées sur des thématiques qui peuvent sembler anecdotiques telles que les canards en plastique, les moustiques tigres ou encore la morue, il décortique avec humour, dans son cycle de l’anthropocène, les problématiques de notre société. En partenariat avec Bonlieu Scène nationale Durée 1h15 A partir de 12 ans

AUDITORIUM SEYNOD 1 place de l’Hôtel de Ville Haute-Savoie

En partenariat avec Bonlieu Scène nationale

Durée 1h15

A partir de 12 ans

