Frédéric Desmots (photographie) L'Aigle, 4 avril 2022, L'Aigle.

Galerie du centre culturel des Tanneurs 12 rue des Tanneurs L'Aigle

2022-04-04 14:00:00 – 2022-04-29 17:30:00

L’Aigle Orne L’Aigle

L’Aigle, avant…..

Prises de clichés au cours de ma résidence, en février 2020, pour la préparation de l’exposition qui devait avoir lieu en avril, juste après l’apparition du virus de la «covid 19».

je me suis immergé pendant plusieurs jours dans la ville. Inspiré par tous les lieux fréquentés au cours de mes déambulations, pas de mise en scène, j’agis instinctivement dans une mise en valeur du banal. Le sujet n’est presque jamais un acte de préméditation. Je ne montre pas le monde tel qu’il est mais tel que je le ressens.

Je vous livre une vue de l’Aigle loin des clichés habituels, une introspection de la ville, c’est un autre regard, plus cru, plus clinique à l’aube de la pandémie, un certain témoignage de la vie d’«avant»… Frédéric Desmots

+33 2 33 24 26 99 http://www.culture.orne.fr/

Galerie du centre culturel des Tanneurs 12 rue des Tanneurs L’Aigle

