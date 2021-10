Frédéric – Compagnie Handmaids – Théâtre de Marionettes Le Relecq-Kerhuon, 10 décembre 2021, Le Relecq-Kerhuon.

Frédéric – Compagnie Handmaids – Théâtre de Marionettes 2021-12-10 20:00:00 – 2021-12-10 20:40:00 Médiathèque Le Relecq Kerhuon 68 Rue Vincent Jezequel

Le Relecq-Kerhuon Finistère

La marionnettiste est prête, le petit chaperon rouge aussi et on y va !

Mais ? … que se passe-t-il ?

Une brigade de petits mulots est en train de vider le panier préparé pour Mère-Grand.

Vite, allons voir de plus près …

C’est ainsi que vont se rencontrer sur scène une marionnettiste, le petit chaperon rouge et le loup autour d’une histoire fantastique : ça chipe, ça ramasse, ça s’active.

L’hiver arrive et les mulots organisent leur subsistance.

Et … Que fait Frédéric ?

Dès 4 ans

Durée 40 minutes

Sur inscription

Interprétation /Conception : Sabine Mittelhammer et Astrid Kjær Jensen

D’après l’album de Leo Lionni

Création 2018

http://www.handmaids-berlin.de/compagniefrancais.html

+33 2 29 00 52 75 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/frederic/

La marionnettiste est prête, le petit chaperon rouge aussi et on y va !

Mais ? … que se passe-t-il ?

Une brigade de petits mulots est en train de vider le panier préparé pour Mère-Grand.

Vite, allons voir de plus près …

C’est ainsi que vont se rencontrer sur scène une marionnettiste, le petit chaperon rouge et le loup autour d’une histoire fantastique : ça chipe, ça ramasse, ça s’active.

L’hiver arrive et les mulots organisent leur subsistance.

Et … Que fait Frédéric ?

Dès 4 ans

Durée 40 minutes

Sur inscription

Interprétation /Conception : Sabine Mittelhammer et Astrid Kjær Jensen

D’après l’album de Leo Lionni

Création 2018

http://www.handmaids-berlin.de/compagniefrancais.html

dernière mise à jour : 2021-09-28 par