10 18 Invitation à un voyage émotionnel, dont personne ne ressort insensible. Ces trois musiciens parlent, chantent avec leur instrument, poussant les limites des nuances, dans une parfaite cohésion rythmique, et à travers une écoute mutuelle exemplaire, tel un trio de ‘musique de chambre’, et c’est là toute la différence qui rend ce groupe si attractif. Un parfait équilibre entre tradition et modernité.



Avec ce nouvel album paru chez Fresh Sound Records, le 8ème en tant que leader, Frédéric Borey allie ambition, musicalité et amitié.



Suite à leur 1er disque et près de 80 concerts depuis 2018, le BUTTERFLIES Trio a construit, ensemble et avec le public, une relation forte.



Fort de cette complicité humaine et musicale, il rêve en grand et décide, dans ce second disque, d’inviter Lionel Loueke, musicien de classe internationale (Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland, Charlie Haden, Joe Lovano, Chris Potter, Esperanda Spalding, Robert Glasper, Sting, Gretchen Parlato…) et ami fidèle rencontré il y a 26 ans.



« Cette idée est venue d’une envie collective, celle de se ‘renouveler’. Le trio est le socle qui nous définit, et autour duquel nous pensons intéressant (pour nous même et pour le public) de créer en permanence, s’amuser, se bousculer, innover.



Cela rejoint également la volonté de garder une certaine forme de spontanéité, d’improvisation, de surprise liée à la tradition de notre musique, le jazz.



L’idée originale d’inviter Lionel s’est révélée comme une évidence. Ayant tous les trois le plus grand respect pour sa carrière, il s’agissait, au delà de son originalité musicale, de continuer à placer les relations humaines au premier plan de notre groupe ».



Dans ce nouvel opus, qui comporte 11 pistes, dont 8 en quartet et 3 en trio, on retrouve les compositions de Frédéric, bien entendu, mais aussi celles de ses complices, qui ont tous composé pour le projet.



Chacune des pistes possède une identité forte. On peut y reconnaître l’écriture de Frédéric dans « Don’t Give Up », « Lou » (duo entre Frédéric et Lionel) ou « Insomnia » dont la production (notamment avec deux batteries et deux guitares enregistrées en même temps) vient amener un vrai son nouveau dans son répertoire. « Do Hwe Wutu » (Grâce à Toi) vient témoigner en béninois de la reconnaissance fraternelle de Frédéric envers Lionel. On peut également entendre du « pur » Lionel Loueke avec « Camille, écrit et ici chanté par le guitariste, dont on reconnaît instantanément le style.



Frédéric Borey : ténor saxophone

Matyas Szandai : contrebasse

Stéphane Adsuar : batterie

Guest : Lionel Loueke : guitare

