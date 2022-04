Freddy Jay Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Freddy Jay Les Disquaires, 24 avril 2022, Paris. FREDDY JAY est un DJ producteur parisien qui s’est forgé une solide réputation par sa sélection éclectique et qualitative portée par une technique impeccable.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 avril 2022

de 22h00 à 05h00

gratuit DJ résident des soirées VIP du Marrakech du rire, DJ officiel de Ben l’Oncle Soul et devenu chroniqueur dans la nouvelle émission musicale de TV5 Platine Africa, FREDDY JAY est un DJ producteur parisien qui s’est forgé une solide réputation par sa sélection éclectique et qualitative portée par une technique impeccable. Ses platines vinyles comme instrument, c’est tout en énergie que Freddy Jay visite et meme revisite les classiques Soul, Funk, Hip Hop, House ou disco, en faisant parfois quelques crochets par l’Afro Beat, la Jamaïque ou le Brésil. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Contact : https://www.facebook.com/lesdisquaires

Freddy Jay

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris Departement Paris

Les Disquaires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Freddy Jay Les Disquaires 2022-04-24 was last modified: by Freddy Jay Les Disquaires Les Disquaires 24 avril 2022 Les Disquaires Paris Paris

Paris Paris