Fred Wesley Generations New Morning Paris, 29 mars 2024 19:30, Paris.

Le vendredi 29 mars 2024

de 19h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 28.60 EUR

La légende du groove : Fred Wesley, icône de la très select famille du funk, a collaboré avec James Brown, Maceo Parker, George Clinton, Bootsy Collins.

Ce tromboniste inspiré par le jazz, aux accents de soul music et de gospel, fait en ce moment rugir son trombone en trio avec l’organiste Leonardo Corradi et le batteur Tony Match. Quelques décennies après son travail avec James Brown et George Clinton qui l’établit comme l’un des pionniers du funk, Fred Wesley lance un nouveau projet qui le relie à ses racines jazz et à l’avenir : Generations.

Generations est un trio évolutif composé de Fred Wesley au trombone, Leonardo Corradi à l’orgue et du batteur français Tony Match. Ces trois musiciens se sont initialement réunis pour rendre hommage au jazz soulful du légendaire Jimmy Smith. Ils ont aujourd’hui trouvé une harmonie et continuent à jouer ensemble. Leur spectacle combine le talent et l’expérience de Wesley, la réflexion énergique de Corradi sur Smith et d’autres géants historiques du jazz, ainsi que la batterie jazz de Match teintée d’influences uniques des rythmes africains et des sons électroniques.

== Line up ==

Fred Wesley (Trombone), Leonardo Corradi (Orgue Hammond), Tony Match (Batterie)

