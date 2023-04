Fred Tolfey et son orgue de barbarie Parc Montsouris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Fred Tolfey et son orgue de barbarie Parc Montsouris, 18 mai 2023, Paris. Le lundi 29 mai 2023

de 15h00 à 17h00

Le jeudi 18 mai 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Avec un répertoire de chansons bien connues du public, parfois inattendues, Fred dépoussière l’image désuète de l’orgue de barbarie, invitant aussi le public à chanter avec lui. Dans le cadre des Kiosque en fête, une animation qui surfe sur la bonne humeur, l’humour et l’émotion. Avec un répertoire de chansons bien connues du public, parfois inattendues, Fred dépoussière l’image désuète de l’orgue de barbarie, invitant aussi le public à chanter avec lui. Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris Contact :

