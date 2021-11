Legé Legé Legé, Loire-Atlantique FRED SPECTOR ET LE LES LUTINS DE NOËL Legé Legé Catégories d’évènement: Legé

Loire-Atlantique

FRED SPECTOR ET LE LES LUTINS DE NOËL Legé, 11 décembre 2021, Legé. FRED SPECTOR ET LE LES LUTINS DE NOËL Legé

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11

Legé Loire-Atlantique Legé Fred Spector mène l’enquête afin de retrouver l’Etoile de Noël qui a disparu !! Et sans L’Etoile de Noël, l’usine à cadeaux ne peut plus fonctionner !! aïe aïe aïe !!!

Spectacle de Noël bibliotheque@ville-lege44.fr +33 2 28 21 62 20 http://bibliotheque-lege.opac3d.fr/search.php?action=accueil

Aidé par les enfants et accompagné de deux LUTINS de Noël déjantés (Tartiflette et Boule de Neige !!), il va falloir retrouver sa trace…. Legé

