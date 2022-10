Fred Skitty + Spleen Machines

2022-11-05 – 2022-11-05 EUR 7 10 FRED SKITTY (house pop / dark disco)

Fred Skitty est une jeune auteure, compositrice, interprète et productrice d’une musique à mi-chemin entre house music et chanson pop. Fan de musique des 80’s, elle produit des morceaux au son très actuel allant chercher du côté de la house pop autant que de la dark disco. L’une de ses singularités est de poser une voix profonde sur ses productions, apportant une touche new-wave avec des textes en anglais ou en français.



SPLEEN MACHINES

Enfant illégitime de Björk et Kate Bush, Spleen Machines est une entité incarnée par Arnaud et Laurie. Leurpop, c’est un grande fête au pays des merveilles, des synthés qui n’en font qu’à leur tête, et une voix qui console. Rendez-vous samedi 5 novembre au Makeda pour une soirée avec Fred Skitty & Spleen Machines. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

