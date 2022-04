Fred Pougeard sera en dédicace pour “Via Ferrata”, au Festival du Livre de Paris, dimanche 24 avril 15h30-16h30 Grand Palais Éphémère Catégorie d’évènement: Paris

**Fred Pougeard** sera en dédicace au Grand Palais Éphémère, dimanche 24 avril 15h30-16h30, pour son livre “Via Ferrata”, paur aux Editions Thierry Marchaisse. **Entrée gratuite,** réservation nécessaire. [[https://www.festivaldulivredeparis.fr](https://www.festivaldulivredeparis.fr)](https://www.festivaldulivredeparis.fr) ” SI VOUS AIMEZ LA POÉSIE, SI ELLE MAN­QUE À VOTRE VIE, NE TARDEZ PAS À LIRE FRED POUGEARD.” (_Le Monde des Livres_, Camille Laurens) **Pour en savoir plus sur le livre** : [https://www.editions-marchaisse.fr/catalogue-via-ferrata.html](https://www.editions-marchaisse.fr/catalogue-via-ferrata.html) Fred Pougeard, Festival du Livre de Paris Grand Palais Éphémère Place Joffre, 75007 Paris Quartier du Gros-Caillou Paris

