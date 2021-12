Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Fred Pichot Trio « Bloom » Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 15 « Bloom » nous invite à rêver mais aussi à réagir… Le trio tisse un folklore imaginaire puisant sa force dans le Jazz Urbain, une musique stimulante, sensuelle et provocante…



KalliroÏ Raouzeou, piano, chant, arrangements

Blanche Lafuente, batterie, choeur, compositions

