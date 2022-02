Fred Paul LERUSSI Espass Rognac, 26 février 2022, Rognac.

Fred Paul LERUSSI

Espass Rognac, le samedi 26 février à 20:30

Frédéric Paul Lerussi, multi-instrumentiste de grand talent étudie la musique à l’université de Provence Aix-Marseille, le jazz au Conservatoire national de Marseille et les musiques actuelles amplifiées au Conservatoire national de Toulon. Professeur de basse et de guitare, il joue aussi de la batterie, du piano et chante de sa voix rocailleuse et puissante. Il profite du confinement pour enregistrer un album de compos et des albums tribute de ses artistes préférés. Ce samedi 26 Février, il sera à l’Espass Live pour nous présenter le fruit de son travail dans un savant mélange de reprises et compositions issues de ses différents albums que vous pouvez écouter en suivant les liens ci-dessous.

10€

♫♫♫

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:30:00