Théâtre de la Maison du Peuple rue Pasteur Millau Imaginé en 1998 par Fred Pallem, l'orchestre s'est amusé à passer à « sa » moulinette une foule d'esprits frappeurs et frappants : la folk intimiste de Neil Young, la soul brûlante de la Blaxploitation, l'oeuvre électro-pop de François de Roubaix ou encore les B.O. des « cartoons » cultes. Les compositions de son dernier album L'Odyssée sont servies par une nouvelle formation : à la section rythmique et aux cuivres s'ajoute pour la première fois un quatuor à cordes. Au programme : une synthèse entre musique de films et musique contemporaine, mêlées à l'énergie du rock et du funk. Le Sacre du Tympan est désigné Groupe de l'année par les Victoires du Jazz 2019. Fred Pallem : basse, compositions Vincent Taeger : batterie Guillaume Magne : guitare Sébastien Palis : clavinet, orgue Rémi Sciuto : flûte, sax baryton Sylvain Bardiau : trompette, bugle Robinson Khoury : trombone Christine Roch : sax tenor, clarinette basse Anne Le Pape : violon Aurélie Branger : violon Séverine Morfin : alto Michèle Pierre : violoncelle Réserver En ligne sur Festik : https://millau-jazz.festik.net/ A l'Office de Tourisme Millau Grands Causses : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin et le dimanche Sur place, 1 heure avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles) Le Sacre du Tympan, c'est un banquet hédoniste dans lequel musique populaire et musique savante fricotent sans tabou maisondupeuple.millau@orange.fr +33 5 65 59 47 61 http://www.maisondupeuplemillau.fr/

