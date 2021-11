Fred Pallem et le Sacre du Tympan Château-Thierry, 8 décembre 2021, Château-Thierry.

Fred Pallem et le Sacre du Tympan Château-Thierry

2021-12-08 21:00:00 – 2021-12-08

Château-Thierry Aisne

Aux côtés de l’ensemble Le Sacre du Tympan, Fred Pallem s’attaque aux Fables de La Fontaine en orchestrant avec autant de virtuosité que de malice de nombreuses œuvres classiques du patrimoine français. Redécouvrez l’œuvre du plus célèbre des Castels dans ce spectacle organisé dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine.

S’il y a bien un compositeur à qui l’on ne peut pas reprocher de chercher la petite bête, c’est bien Fred Pallem. En plus de vingt ans de travaux, jamais il ne s’est répété, depuis de son premier album de compositions avec son Sacre du Tympan en 2002 jusqu’à sa dernière Odyssée en 2018. Son parcours est truffé d’hommages aux compositeurs qu’il vénère (François de Roubaix), au cinéma qui le passionne (Soul Cinéma, Soundtrax), voire aux dessins animés de son enfance (Cartoons).

Mais ce que l’on sait moins, c’est que Fred Pallem est également un amoureux des mots. On aurait pu le deviner par ses multiples collaborations avec des chanteurs (Bernard Lavilliers, Barbara Carlotti, MC Solaar, Clarika, …). Mais aujourd’hui, les mots prennent le devant. Et pas n’importe lesquels :

« J’avais envie de composer de la musique autour d’une voix parlée ; m’imprégner du rythme des mots et de leurs sons, ressentir le tempo de la diction, puis écrire de la musique à partir de cela. Nous avons donc enregistré les voix en premier et les musiques ensuite. » dixit Fred Pallem

Des voix certes mais point n’importe lesquelles. Des fidèles parmi les fidèles : Thomas de Pourquery, Sandra Nkaké, Dom Farkas, Elise Caron, Arnaud Aymard aka L’Oiseau Bleu, Marcel Kanche. Ainsi que du jeune compagnonnage : Nicole Ferroni, Rebecca Manzoni, Thomas Scimeca (ex-Chiens de Navarre), ou encore Pascal Mendelson.

Et à qui décide-t-il d’emprunter les mots ? Un ou une jeune auteur contemporain.e à la mode ? Que nenni. Au sieur Jean de la Fontaine.

« Pourquoi La Fontaine ? Je recherchais des textes qui ont une musique intrinsèque très forte avec des rimes et un nombre de pieds. Un peu comme du rap. J’avais été grisé par ma collaboration avec MC Solaar pour les Sessions Unik de FIP. Malheureusement, contacter des nouveaux auteurs aurait rendu le projet trop long à réaliser.

Alors j’ai cherché dans les œuvres classiques de la poésie française et La Fontaine m’est apparu comme une évidence. Je me suis retrouvé avec des milliers de chefs d’œuvre d’écriture à disposition. »

Ce programme a reçu le soutien du CNM – Centre National de la Musique et de la SACEM

BILLETTERIE

Tarif unique : 5€

POUR RÉSERVER VOS BILLETS, 2 SOLUTIONS !

Solution n°1 :

Réserver vos billets à l’adresse palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr ou au 03 65 81 03 44

Régler et retirer vos billets au Palais des Rencontres les lundis de 10h à 12 et de 13h30 à 17h, ou récupérez-les le jour J, mais attention à la probable file d’attente !

Solution n°2 :

Faire toutes les démarches en ligne (y compris l’impression des billets) de chez soi.

Rendez-vous sur : http://billetterie.chateau-thierry.fr

​INFORMATION IMPORTANTE :

La Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne ne commercialise plus de billets pour les spectacles qui se déroulent au Palais des Rencontres.

Ce programme a reçu le soutien du CNM – Centre National de la Musique et de la SACEM

palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr +33 3 65 81 03 44

Ce programme a reçu le soutien du CNM – Centre National de la Musique et de la SACEM

