FRED HERSCH – SONGS FROM HOME LE BAL BLOMET, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 19h à 20h30

payant

« Lorsqu’on parle en jazz de l’art du piano solo, il y a deux catégories d’interprètes : Fred Hersch et les autres » All About Jazz

«Une légende vivante» The New Yorker

Installé au panthéon du Jazz depuis trois décennies, Fred Hersch en a marqué l’histoire comme artiste, improvisateur, compositeur et maître à penser – Brad Mehldau, Ethan Iverson ou Sullivan Fortner ont été ses élèves. Nominé à quinze reprises aux Grammy Awards, il a également remporté un nombre impressionnant de distinctions parmi les plus prestigieuses du monde de la musique.

Songs From Home (Palmetto Records / L’Autre Distribution)

Fred Hersch a fêté son soixante-cinquième anniversaire pendant le confinement et enregistré à cette occasion un brillant nouvel album en solo dans sa maison de Pennsylvanie.

Le pianiste y revisite des chansons pop nostalgiques, des classiques du jazz et des compositions personnelles : Wichita Lineman (J. Webb), «Get Out of Town» (Cole Porter), Wouldn’t Be Loverly, After You ve gone, When I m 64 (The Beatles), All I want (Joni Mitchell), Get out of town, West Virginia Rose. « Je voulais jouer de la musique qui rendrait les gens heureux »

C’est cet album que Fred Hersch présente et jouera au Bal Blomet pour deux soirées exceptionnelles.

Fred Hersch a reçu, parmi d’innombrables récompenses :

# “Jazz Group of the Year” 2019 – Downbeat Critics Poll

# “Pianist of the Year” 2015 et 2016 (2019 : n°2 ) – DownBeat Critics Poll

# 15 GRAMMY® nominations (8 for Best Album, 6 for Best Solo, 1 for Best Composition)

# Jazz Journalists Association “Pianist of the Year” 2011, 2016 et 2018

# Doris Duke Artist Award 2016

# Jazz Times Critics’ Poll “Piano” 2015

# Jazz Magazine “Artiste étranger de L’année” 2015

# Grand Prix du Disque de l’Académie du Jazz 2015 (Solo)

# Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros 2012 (Alive at the Vanguard)

# Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros 2011 (Alone)

# Prix Honorem in Jazz from L’Acádemie Charles Cros, 2017

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

