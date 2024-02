Fred Hersch Piano Solo Mairie du 6e arrondissement Paris, samedi 18 mai 2024.

Le samedi 18 mai 2024

de 19h00 à 20h15

.Tout public. payant

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT DE SORTIE D’ALBUM

FRED HERSCH

Le pianiste improvisateur des plus brillants de notre époque

Installé au panthéon du jazz depuis trois décennies avec plus de 50 albums à son actif en tant que leader ou co-leader, le pianiste américain, improvisateur, compositeur et maître à penser Fred Hersch est l’un des artistes les plus nominés aux Grammy’s, c’est à dire quinze fois.

Pianiste héritier de Bill Evans et mentor de Brad Mehldau, son jeu à la fois virtuose, délicat et introspectif transporte instantanément son public.

La présence du pianiste à Paris est rare, et c’est au festival qu’il nous fera l’honneur de présenter son nouvel album sorti chez ECM quelques semaines plus tôt. « Silent, Listening » s’impose spontanément comme une contribution majeure au vaste répertoire d’enregistrements de piano solo qu’ECM a constitué au fil des années. Sept pièces originales ainsi qu’une poignée de standards délicieusement choisis parmi lesquels “Star-Crossed Lovers” de Billy Strayhorn, “Softly, As In A Morning Sunrise” de Sigmund Romberg, “Winter Of My Discontent” d’Alec Wilder et “The Wind” de Russ Freeman – tous interprétés avec ce même cocktail de concentration, de sensibilité et de grâce qui a fait la renommée de Fred Hersch.

Imaginez l’artiste, seul au piano, au cœur de ce joyau architectural boisé qu’est le grand amphithéâtre de la Maison de l’Océan, et vous voilà le témoin d’une soirée mémorable.

Un pur moment de grâce.

Fred Hersch : piano

Mairie du 6e arrondissement 78 rue Bonaparte 75006

