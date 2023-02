FRED FRITH TRUTH IS A 4-LETTERS WORD GRAND ATELIER – LIEU UNIQUE NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

LE LIEU UNIQUE présente ce concert FRED FRITH – 25 FEVRIER 2023

Que devient le réel quand tout se métamorphose et doit sans cesse être remis en question ? C'est la question posée par ce court opéra qui mêle théâtre de l'absurde, musique contemporaine et science-fiction pour explorer la question de la post-vérité.

Le compositeur britannique et multi-instrumentiste Fred Frith fait dialoguer avec cette nouvelle création, musiques improvisées et composées. Le texte a été écrit par l'autrice franco-suisse Julie Gilbert.

GRAND ATELIER – LIEU UNIQUE
NANTES
QUAI FERDINAND FAVRE
25 février 2023 à 20:00
Tarif : 26.0 euros

GRAND ATELIER - LIEU UNIQUE
Adresse: QUAI FERDINAND FAVRE
Ville: NANTES
Loire-Atlantique

