AMR / Sud des Alpes, le vendredi 11 mars à 20:30

Attention ! Légende ! Multi-instrumentiste, compositeur et improvisateur, Fred Frith fait du « bruit » d’une manière ou d’une autre depuis près de 50 ans, en commençant par le collectif rock emblématique Henry Cow, qu’il a co-fondé avec Tim Hodgkinson en 1968. Fred est surtout connu en tant que guitariste électrique et improvisateur pionnier, auteur de chansons et compositeur pour le cinéma, la danse et le théâtre. Avec des groupes comme Art Bears, Massacre, Skeleton Crew, Keep the Dog, le Fred Frith Guitar Quartet et Cosa Brava, il est resté proche de ses racines dans le rock et la musique folk tout en s’aventurant dans de nombreuses autres directions. Au cours des 50 dernières années, il a travaillé avec de nombreux musiciens de renom tels que John Zorn et Peter Brötzmann, ainsi qu’avec des pionniers de la musique d’avant-garde britannique comme Brian Eno et Robert Wyatt, pour n’en citer que quelques-uns. Il vient nous voir avec son excellentissime trio pour le vernissage de leur dernier album paru chez le label INTAKT : «ROAD » Fred Frith, guitare électrique Jason Hoopes, basse électrique Jordan Glenn, batterie

35 francs (plein tarif) 20 francs (membres, ADEM, AVS, AC,AI, étudiants) 15 francs (carte 20 ans) FAVEURS SUSPENDUES

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T21:30:00