Le Non-Lieu, le mercredi 8 septembre à 19:30

Fred Drai Trio revisite les standards de Duke Ellington à John Coltrane, du bebop, des ballades et du blues à travers les compositions de Thelonious Monk, Bud Powell, Charlie Parker Un voyage musical où l’improvisation et le swing sont omniprésents ! Après premier set du trio pour faire monter la température, place à la jam session ! 10€ + adh. Réservation fortement conseillée Rés. public : 06 82 58 22 49 Rés; musiciens “jammeurs” : 0769560759

♫♫♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T19:30:00 2021-09-08T23:00:00

