La caverne Jazz, le vendredi 21 janvier à 20:30

Après un premier set pour faire monter la température à revisiter les standards de Duke Ellington à Cole Porter en passant par les compositions de Thelonious Monk, Bud Powell, Charlie Parker, Mingus ou Tadd Dameron, vous entrainant dans un voyage musical où l’improvisation, l’énergie et le swing sont omniprésents, le Fred Drai Trio accompagné de Nicolas Koedinger (contrebasse) et Thierry Larosa (batterie) lancera la première jam session de la Caverne Jazz ! amis musiciens à vos instruments, pensez à vous inscrire. Réservation au 0754230543 ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T23:59:00

