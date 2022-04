Fred Drai Trio + jam Le Non-Lieu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Comme chaque mois et exceptionnellement ce mois-ci ce sera le 3ème mercredi du mois! Après un mini concert la jam endiablée PAF : 10€ + adh./ Rés.: 06 58 22 49 Jammeurs s’inscrire auprès de Fred: 07 69 56 07 59 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces Le Non-Lieu 67, rue de La Palud M° Estrangin ou ND du Mont Tramway : Place de Rome Pkg : Cours Julien ou Préfecture OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

10€ + adhésion

♫JAZZ♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-04-20T20:00:00 2022-04-20T23:00:00

