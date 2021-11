Marseille Le Non-Lieu Bouches-du-Rhône, Marseille Fred Drai trio – Jam Le Non-Lieu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Non-Lieu, le mercredi 8 décembre à 20:00

Concert jam Comme tous les 2ème mercredis de chaque mois Fred Drai nous revient pour mettre le feu au NON-Lieu. On commence par un petit concert. En début de soirée le trio présentera un set de compositions originales ainsi que quelques standards réarrangés à leurs sauces, et ensuite place à la Jam session endiablée !!! Fred Drai : piano Sam Favreau : Contrebasse Max Briard : Batterie 10€ + adh. Réservation fortement conseillée Rés. public : 06 82 58 22 49 / Rés; musiciens “jammeurs” : 0769560759 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces

10€ + adhésion

♫JAZZ♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

