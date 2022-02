Fred Drai Trio concert-jam Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Fred Drai Trio concert-jam Marseille 6e Arrondissement, 16 février 2022, Marseille 6e Arrondissement. Fred Drai Trio concert-jam Le Non-Lieu 67 Rue De la Palud Marseille 6e Arrondissement

2022-02-16 – 2022-02-16 Le Non-Lieu 67 Rue De la Palud

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 10 10 En début de soirée le trio présentera un set de compositions originales ainsi que quelques standards réarrangés à leurs sauces, et ensuite place à la Jam session endiablée !!! Concert jam du Trio de Fred Drai au Non-Lieu. http://www.le-non-lieu.fr/ En début de soirée le trio présentera un set de compositions originales ainsi que quelques standards réarrangés à leurs sauces, et ensuite place à la Jam session endiablée !!! Le Non-Lieu 67 Rue De la Palud Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Le Non-Lieu 67 Rue De la Palud Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville Le Non-Lieu 67 Rue De la Palud Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Fred Drai Trio concert-jam Marseille 6e Arrondissement 2022-02-16 was last modified: by Fred Drai Trio concert-jam Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 16 février 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône