FRED CHAPELLIER JAYPEE LA TRAVERSE, 18 mars 2023, CLEON.

FRED CHAPELLIER JAYPEE LA TRAVERSE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:15 (2023-03-18 au ). Tarif : 22.8 à 22.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Photo © Philip Ducap Fort de plus de 25 ans de carrière et guitariste attitré de Jacques Dutronc, le bluesman Fred Chapellier lance son douzième album : Straight to the point, un pur joyau, mélange à la fois subtil, racé et efficace en diable d’un blues on ne peut plus classique et d’une soul matinée de R&B plus vrai que nature, portée par des arrangements de cuivres tout simplement sublimes. Il ne fait aucun doute qu’au jeu des comparaisons, le nom de Robert Cray reviendrait plus qu’à son tour pour définir une ressemblance anglo-saxonne. On a connu clairement pire ! Ni 100% blues, ni complètement rock, ni totalement folk… C’est ainsi que l’on pourrait caractériser la musique de Jaypee, en formule duo, sans fioriture, Guitare chant / batterie, allant à l’essentiel pour une expérience où le Rock se taille la part du lion.

Votre billet est ici

LA TRAVERSE CLEON 37 rue Luis Corvalan Seine-Maritime

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

Photo © Philip Ducap

Fort de plus de 25 ans de carrière et guitariste attitré de Jacques Dutronc, le bluesman Fred Chapellier lance son douzième album : Straight to the point, un pur joyau, mélange à la fois subtil, racé et efficace en diable d’un blues on ne peut plus classique et d’une soul matinée de R&B plus vrai que nature, portée par des arrangements de cuivres tout simplement sublimes. Il ne fait aucun doute qu’au jeu des comparaisons, le nom de Robert Cray reviendrait plus qu’à son tour pour définir une ressemblance anglo-saxonne. On a connu clairement pire ! Ni 100% blues, ni complètement rock, ni totalement folk… C’est ainsi que l’on pourrait caractériser la musique de Jaypee, en formule duo, sans fioriture, Guitare chant / batterie, allant à l’essentiel pour une expérience où le Rock se taille la part du lion.

.22.8 EUR22.8.

Votre billet est ici