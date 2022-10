Fred Blin : A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? Théâtre 100 Noms, 8 décembre 2022, Nantes.

2022-12-08

Horaire : 20:15 21:30

Gratuit : non 12 € à 22 € RÉSERVATIONS :- www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100

Un spectacle d’erreur qui fait peur ! Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle sur la différence, avec quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans le fond un animal ça dépanne toujours ! Cela dit nous parlerons essentiellement de la nature humaine, « On dit de l’homme qu’il a du mal à montrer sa vraie nature, rien de moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même, a ses propres secrets » s’étonna le protagoniste. Version anglaise à ne pas négliger : »We are what we are ! Off course not ». We could be more or less. This show is the story of a man that really wants to become a man, selfish and independant. He tries to become a woman too, but he realises how it is difficult to be a woman, even if he is a boy. Then he died. Until the end he try to do his best ! Durée : 1h15 Public : Adultes

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com