La Barakatarte (Lic : PLATESV-R-2020-11341) présente A-T-ON TOUJOURS RAISON ? WHICH WITCH ARE YOU ?De et avec Fred BlinMise en scène Raymond RaymondsonPersonnage emblématique des Chiche Capon et lunaire de Scènes de ménage, Fred Blin revient sur scène avec son premier solo, un spectacle d’erreur qui fait peur !Un Spectacle d’erreur qui fait peur !Nous pouvons dès à présent dire qu’il y aura des longueurs et du quickchange, des illusions et beaucoup de promesses. Ce sera résolument un spectacle sur la différence, avec quelques notions de dressage. Des animaux morts, vivants, drogués, heureux, là n’est pas la question ! Parce que, certes il faut s’en occuper, mais dans le fond un animal ça dépanne toujours !Cela dit nous parlerons essentiellement de la nature humaine, “On dit de l’homme qu’il a du mal aÌ montrer sa vraie nature, rien de moins étonnant quand on sait que la nature, elle-même, a ses propres secrets ” s’étonna le protagoniste.Version anglaise à ne pas négliger :”We are what we are! “Off course not”. We could be more or less. This show is the story of a man that really wants to become a man, selfish and independant.He tries to become a woman too, but he realises how it is difficult to be a woman, even if he is a boy. Then he died. Until the end he try to do his best! « Un spectacle de dingue. Complètement décalé et loufoque, ce spectacle qui ne commence jamais et ne cesse de terminer, nous offre un moment merveilleux et sublime avec Fred Blin, le roi des clowns ! » Foudart« Hilarant […] Un as du ratage à ne pas rater ! » Le Canard Enchainé« Barré, farfelu, décalé » Le Figaro« A hurler de rire » Télérama TT Réservation PMR : 01 42 08 00 32 FRED BLIN, A-T-ON TOUJOURS RAISON? WHICH WITCH ARE YOU ? EUR29.5 29.5 euros

