VILLE DE HOUILLES présente ce spectace Après vingt années passées au sein du trio Les Chiche Capon, Fred Blin officie en solo et livre une interprétation toute personnelle et déjantée de l'art du clown. Décalé et loufoque, un spectacle improbable qui ne commence jamais et ne cesse de se terminer… un ovni hilarant !Infos pratiques : ouverture des portes 20h, début du concert 20h30 – placement libre / accès PMRSalle Cassin : 1 rue Mermoz – 78800 Houilles / Accès : en train – SNCF Saint-Lazare ou RER A direction Cergy/Poissy (7mn à pied de la gare) – en voiture de Paris : porte Maillot/La Défense A14, sortie A86 (dir. Cergy-Pontoise), sortie Bezons et suivre Houilles – La Graineterie. Parking à proximité Fred Blin A-t-on toujours raison ?

SALLE RENE CASSIN HOUILLES 1 rue Jean Mermoz Yvelines

Après vingt années passées au sein du trio Les Chiche Capon, Fred Blin officie en solo et livre une interprétation toute personnelle et déjantée de l’art du clown. Décalé et loufoque, un spectacle improbable qui ne commence jamais et ne cesse de se terminer… un ovni hilarant !

Infos pratiques : ouverture des portes 20h, début du concert 20h30 – placement libre / accès PMR

Salle Cassin : 1 rue Mermoz – 78800 Houilles / Accès : en train – SNCF Saint-Lazare ou RER A direction Cergy/Poissy (7mn à pied de la gare) – en voiture de Paris : porte Maillot/La Défense A14, sortie A86 (dir. Cergy-Pontoise), sortie Bezons et suivre Houilles – La Graineterie. Parking à proximité

