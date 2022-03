FRED BERTHET Blum, 5 mars 2022, Marseille.

FRED BERTHET

Blum, le samedi 5 mars à 21:00

“Fred Berthet, producteur marseillais, membre du groupe Troublemakers, il est aussi connu pour ses edits sous le pseudo Dj Steef. Ses productions oscillent entre du downtempo sexy et une deep techno synthétique. Ses mixes sont souvent hypnotiques et dynamiques. [https://soundcloud.com/fredberthet](https://soundcloud.com/fredberthet) C’est aux cotés D’Antoine Boulé, sur le label américain Guidance que Fred Débute en 97, sous le nom Venus Attack Project. il crée un an plus tard les Troublamakers avec Arnaud Taillefer et Dj Oil. Ils signeront ensemble un premier album, Doubts & Convictions sur Guidance puis un second, Express Way, sur Blue Note. Fred a collaboré avec de nombreux artistes et labels, Gomma, Toys Tonics, Fienes Tier, Modelime, Nein, Retrofit, La dame Noir…Il sévit sous le nom Dj Steef pour ses edits souvent playlistés.

Entrée libre

♫DJ SET♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T21:00:00 2022-03-05T02:00:00