Festival De Haies et d’Ailes FRECHENDETS Fréchendets, 2 novembre 2023, Fréchendets.

Fréchendets,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre du festival De haies et d’ailes organisé par la commune de Fréchendets, Hervé Covès, ingénieur agronome mycologue disciple de Saint François d’Assise, amoureux du vivant sous toutes ses formes, nous fera la joie de sa présence.

Lors de cette manifestation agriculturelle consacrée à imaginer ensemble un futur désirable par temps de réchauffement climatique, ateliers pour grands et petits, lecture déambulatoire du Manifeste pour une agriculture de l’amour d’Hervé Covès, expositions de peinture et de dessins, conférences, café-forestier, stage de glanage de mots et de sons pour performer vocalement, nous permettront d’imaginer comment lier la culture de la pluie à la régénération des sols, les arbres millénaires sacrés à l’école des cabanes sauvages, les aurores boréales aux oiseaux migrateurs, les poissons à la circulation du phosphore, la marche à l’adaptation climatique…et tout ça en cultivant de nombreuses plantes mais surtout beaucoup d’amour..

2023-11-02 fin : 2023-11-05 . .

FRECHENDETS à la salle des fêtes

Fréchendets 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the De haies et d’ailes festival organized by the commune of Fre?chendets, Herve? Cove?s, agricultural engineer and mycologist, disciple of Saint Francis of Assisi and lover of all forms of life, will be pleased to welcome us.

During this agricultural event dedicated to imagining together a desirable future in times of global warming, workshops for young and old, a strolling reading of Herve? Cove?s Manifesto for an Agriculture of Love, painting and drawing exhibitions, lectures, a cafe-forestry, and a course in gleaning words and sounds for vocal performance, we’ll be imagining how to link rain cultivation to soil regeneration, sacred thousand-year-old trees to the school of wilderness cabins, the aurora borealis to migratory birds, fish to the circulation of phosphorus, walking to climate adaptation… and all this while cultivating many plants, but above all a lot of love.

En el marco del festival De haies et d’ailes, organizado por el municipio de Fre?chendets, Herve? Cove?s, ingeniero agrónomo y micólogo, discípulo de San Francisco de Asís y amante de la vida en todas sus formas, estará encantado de estar con nosotros.

Durante este evento agrícola, dedicado a imaginar juntos un futuro deseable en tiempos de calentamiento global, habrá talleres para jóvenes y mayores, una lectura ambulante del Manifiesto por un futuro mejor de Herve? Cove, exposiciones de pintura y dibujo, conferencias, un café en el bosque y un curso de recogida de palabras y sonidos para interpretarlos vocalmente, podremos imaginar cómo vincular el cultivo de la lluvia a la regeneración del suelo, los árboles sagrados milenarios a la escuela de cabañas salvajes, las auroras boreales a las aves migratorias, los peces a la circulación del fósforo, el senderismo a la adaptación al clima… y todo ello cultivando muchas plantas, pero sobre todo mucho amor.

Im Rahmen des Festivals De haies et d’ailes, das von der Gemeinde Fre?chendets organisiert wird, wird Herve? Cove?s, Agraringenieur, Mykologe und Anhänger des Heiligen Franz von Assisi, der das Leben in all seinen Formen liebt, wird uns mit seiner Anwesenheit erfreuen.

Während dieser landwirtschaftlichen Veranstaltung, bei der es darum geht, sich gemeinsam eine wünschenswerte Zukunft in Zeiten der globalen Erwärmung vorzustellen, werden Workshops für Groß und Klein, eine Lesung des Manifests für eine Landwirtschaft der Liebe von Herve? Cove?s, Ausstellungen von Gemälden und Zeichnungen, Vorträge, ein Waldcafé und ein Workshop zum Sammeln von Wörtern und Tönen für die Stimmperformance werden uns zeigen, wie wir den Anbau von Regen mit der Regeneration des Bodens verbinden können, tausendjährige heilige Bäume mit der Schule der wilden Hütten, Nordlichter mit Zugvögeln, Fische mit dem Phosphorkreislauf, Wandern mit der Klimaanpassung… und all das durch den Anbau von vielen Pflanzen, aber vor allem von viel Liebe.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65