Festival De Haies et d’Ailes FRECHENDETS Fréchendets, 2 novembre 2023, Fréchendets.

Fréchendets,Hautes-Pyrénées

Du 2 au 5 novembre 2023

Construit par les habitants de la commune de Fréchendets, ce festival propose une programmation culturelle et artistique au cœur du village sur la richesse de la nature : exposition de peinture, projection de documentaire, ateliers pour grands et petits, lecture déambulatoire et balade poétiques, conférences, concerts, stage….

Hervé Covès, ingénieur agronome mycologue, disciple de Saint François d’Assise, amoureux du vivant sous toutes ses formes, sera présent tout au long de ce festival.

Jeudi 2 novembre – à partir de 18h30 : ouverture du festival, projection du film La Langue des Oiseaux d’Erik Bullot

– Intervenant : Nicolas Maureau

Vendredi 3 novembre – dès 7h00, lecture déambulatoire du manifeste pour une agriculture de l’amour suivi d’ateliers de vannerie, sculpture, origami et accrobranche adaptés aux enfants, d’une lecture du paysage agroforestier. Un interlude autour du chant des oiseaux clôturera la journée.

– Intervenants : Sandy Mossion, Roland Gérard, Jonathan Rebouillat, Grégoire, Anaïs Coutier de la MNE65, Bruno Sirven de Arbre et paysage 32, Loïc Varanguien, Olivier Swift

Samedi 4 novembre – une journée dédiée à la forêt

– Intervenant : Sophie Maillé de Nature Occitanie

Dimanche 5 novembre – à partir de 14h00 : conférence le grand cycle de l’eau suivi de la restitution publique du stage Glaner des mots, des sons pour performer porté par Pascale Tardif..

FRECHENDETS à la salle des fêtes

Fréchendets 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



November 2 to 5, 2023

Built by the inhabitants of Fréchendets, this festival offers a cultural and artistic program in the heart of the village on the theme of nature’s richness: painting exhibition, documentary screening, workshops for young and old, strolling readings and poetic walks, conferences, concerts, workshops?

Hervé Covès, agricultural engineer and mycologist, disciple of Saint Francis of Assisi, and lover of life in all its forms, will be present throughout the festival.

Thursday, November 2 ? from 6:30pm: festival opening, screening of the film La Langue des Oiseaux by Erik Bullot

– Guest speaker : Nicolas Maureau

Friday, November 3 – from 7:00 am, a strolling reading of the manifesto for an agriculture of love, followed by basket-making, sculpture, origami and accrobranche workshops for children, and a reading of the agroforestry landscape. An interlude around birdsong will bring the day to a close.

– Speakers : Sandy Mossion, Roland Gérard, Jonathan Rebouillat, Grégoire, Anaïs Coutier from MNE65, Bruno Sirven from Arbre et paysage 32, Loïc Varanguien, Olivier Swift

Saturday November 4 ? a day dedicated to the forest

– Speaker : Sophie Maillé from Nature Occitanie

Sunday November 5 – from 2:00 pm: conference on the great water cycle, followed by the public presentation of the Gleaning words and sounds to perform course led by Pascale Tardif.

Del 2 al 5 de noviembre de 2023

Construido por los habitantes de Fréchendets, este festival ofrece un programa cultural y artístico en el corazón del pueblo, basado en la riqueza de la naturaleza: exposiciones de pintura, proyecciones de documentales, talleres para jóvenes y mayores, lecturas ambulantes y paseos poéticos, conferencias, conciertos, talleres, etc.

Hervé Covès, ingeniero agrónomo y micólogo, discípulo de San Francisco de Asís y amante de todas las formas de vida, estará presente durante todo el festival.

Jueves 2 de noviembre ? a partir de las 18.30 h: inauguración del festival, proyección de la película La Langue des Oiseaux de Erik Bullot

– Orador invitado: Nicolas Maureau

Viernes 3 de noviembre – a partir de las 7.00 h, lectura a pie del manifiesto por una agricultura del amor, seguida de talleres de cestería, escultura, origami y acrobranche para niños, y lectura del paisaje agroforestal. La jornada concluirá con un interludio de cantos de pájaros.

– Ponentes: Sandy Mossion, Roland Gérard, Jonathan Rebouillat, Grégoire, Anaïs Coutier de MNE65, Bruno Sirven de Arbre et paysage 32, Loïc Varanguien, Olivier Swift

Sábado 4 de noviembre ? jornada dedicada al bosque

– Ponente: Sophie Maillé de Nature Occitanie

Domingo 5 de noviembre – a partir de las 14.00 h: conferencia sobre el gran ciclo del agua, seguida de la presentación pública del curso Espigar palabras y sonidos para actuar, dirigido por Pascale Tardif.

Vom 2. bis 5. November 2023

Das Festival wurde von den Einwohnern der Gemeinde Fréchendets ins Leben gerufen und bietet ein kulturelles und künstlerisches Programm im Herzen des Dorfes, das sich mit dem Reichtum der Natur befasst: Gemäldeausstellungen, Dokumentarfilme, Workshops für Groß und Klein, Lesungen und poetische Spaziergänge, Konferenzen, Konzerte, Workshops?

Hervé Covès, Agraringenieur, Mykologe, Schüler des Heiligen Franz von Assisi und Liebhaber des Lebendigen in all seinen Formen, wird während des gesamten Festivals anwesend sein.

Donnerstag, 2. November ? ab 18.30 Uhr: Eröffnung des Festivals, Vorführung des Films La Langue des Oiseaux von Erik Bullot

– Sprecherin: Nicolas Maureau

Freitag, 3. November – ab 7.00 Uhr: Wanderlesung des Manifests für eine Landwirtschaft der Liebe, gefolgt von kinderfreundlichen Workshops zu Korbflechten, Bildhauerei, Origami und Baumklettern sowie einer Lesung der Agroforst-Landschaft. Ein Zwischenspiel mit Vogelgesang rundet den Tag ab.

– Teilnehmer/innen: Sandy Mossion, Roland Gérard, Jonathan Rebouillat, Grégoire, Anaïs Coutier von der MNE65, Bruno Sirven von Arbre et paysage 32, Loïc Varanguien, Olivier Swift

Samstag, 4. November ? ein Tag, der dem Wald gewidmet ist

– Rednerin: Sophie Maillé von Nature Occitanie

Sonntag, 5. November – ab 14:00 Uhr: Vortrag über den großen Wasserkreislauf, gefolgt von der öffentlichen Präsentation des Workshops Glaner des mots, des sons pour performer, der von Pascale Tardif geleitet wurde.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65