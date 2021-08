Paris LaPlage du Glazart île de France, Paris FREAKY BEATS ACID PARTY LaPlage du Glazart Paris Catégories d’évènement: île de France

FREAKY BEATS ACID PARTY LaPlage du Glazart, 3 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 septembre 2021

100% Open Air, 2 Bars, Big Chill Out ! Techno, Acid, Tribe, Acidcore jusqu’à l’aube ! Happy Hour & Light Show ! Vous n’êtes pas prêts. Après une édition Sold Out le 6 Août, Freaky Beats Acid Party remet le couvert le 04 Septembre sur LaPlage de Glazart avec un nouveau plateau, toujours aussi ambitieux ! Retrouvez Teksa, Ketamane, Leks, Yannøu, A5KM et Predacid pour 7 heures d’Acid, de Tribe et d’Acidcore les pieds dans le sable ! LINE-UP • TEKSA SC : https://soundcloud.com/teksa • KETAMANE SC : https://soundcloud.com/ketamane • LEKS SC : https://soundcloud.com/leksmusiclive • YANNOU SC : https://soundcloud.com/acidyannou • A5KM SC : https://soundcloud.com/cloee-a5km • PREDACID SC : https://soundcloud.com/predacid Rendez-vous le 3 Septembre 2021 sur LaPlage de Glazart pour une édition 100% plaisir des Freaky Beats Acid Party ! TIMETABLE 23H50 – 01H00 : PREDACID *Techno Set* 00H45 – 02H00 : A5KM 02H00 – 03H00 : YANNOU 03H00 – 04H00 : LEKS 04H00 – 05H00 : TEKSA 05H00 – 06H00 : KETAMANE 06H00 – 07H00 : PREDACID *Acid Set* TARIFS Préventes : • Early Tickets : 10€ • Regular Tickets : 12€ Sur place : • Avec Inscription : GRATUIT (voir conditions Facebook) • Sans Inscription : 15€

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 7 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Lors de votre entrée sur la Plage, il vous faudra scanner le QR Code du cahier de rappel numérique via l’application TousAntiCovid > https://bit.ly/2Vfn5p5 UN STAND DE TESTS ANTIGÉNIQUES SERA PRÉSENT À L’ENTRÉE DE LA PLAGE — PIÈCE D’IDENTITÉ + CARTE VITALE (ou numéro de sécurité sociale) OBLIGATOIRES • HORAIRES : 23H30 — 4H00 • Désinfection systématique des mains à votre arrivée dans l’établissement. LaPlage de Glazart, l’un des lieux de référence quand on parle culture de musique électronique sur la capitale. Véritable carrefour des genres proposant régulièrement des soirées trance, hard music, techno, dub, tribe, house, mais aussi des concerts, notamment de rock, métal et stoner. Adresse : 7-15 Avenue de la Porte de la Villette, 75019 Paris Toutes les tenues vestimentaires sont acceptées. Événement interdit aux mineurs. Carte d’identité obligatoire. Licences 1, 2, 3 R-20-0010013-14-15 Concerts -> Électronique LaPlage du Glazart 7-15 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

7 : Porte de la Villette (216m) 7 : Aubervillers – Pantin – Quatre Chemins (593m) T3b : Porte de la Villette

Contact :La Plage du Glazart https://www.glazart.com/agenda/28-08-freaky-beats-acid-party-open-air/ https://www.facebook.com/events/3999562056809771/?active_tab=about 0140365565 clementine@glazart.com

