Après plus d’un an d’arrêt forcé, la machine Freaky Beats redémarre ses moteurs pour vous proposer un voyage inédit dans les profondeurs obscures de la Tekno. Pour vous guider dans la pénombre, vous aurez le plaisir de découvrir ou redécouvrir le géant de la scène Acidcore, Protokseed. Il sera accompagné par le technicien Shmirlap, les très prometteurs Sköne et El Desperado ainsi que leur duo Co&xist. En ouverture, nous aurons le plaisir de laisser les commandes à Predacid pour un open très acidulé ! La recette reste la même, l’événement est gratuit avant minuit sous conditions (voir événement Facebook). Timetable : 23H50 – 01H30 : Predacid 01H30 – 02H30 : Shmirlap 02H30 – 03H30 : Sköne 03H30 – 04H30 : El Desperado 04H30 – 06H00 : Protokseed 06H00 – 07H00 : Co&xist Événements -> Soirée / Bal LaPlage de Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019 Contact :LaPlage de Glazart 0140365565 hello@glazart.com https://www.glazart.com/agenda/06-08-freaky-beats-open-air/ https://www.facebook.com/events/559022971932413/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A398985506877763%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22e Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

