Le vendredi 3 septembre 2021

de 23h55 à 7h

payant

100% Open Air, 2 Bars, Big Chill Out ! Techno, Acid, Tribe, Acidcore jusqu’à l’aube ! Happy Hour & Light Show ! Vous n’êtes pas prêts. Après une édition Sold Out le 6 Août, Freaky Beats Acid Party remet le couvert le 04 Septembre sur LaPlage de Glazart avec un nouveau plateau, toujours aussi ambitieux ! Retrouvez Teksa, Ketamane, Leks, Yannøu, A5KM et Predacid pour 7 heures d’Acid, de Tribe et d’Acidcore les pieds dans le sable ! LINE-UP : • TEKSA • KETAMANE • LEKS • YANNOU • A5KM • PREDACID Rendez-vous le 3 Septembre 2021 sur LaPlage de Glazart pour une édition 100% plaisir des Freaky Beats Acid Party ! TIMETABLE : 23H50 – 01H00 : PREDACID *Techno Set* 00H45 – 02H00 : A5KM 02H00 – 03H00 : YANNOU 03H00 – 04H00 : LEKS 04H00 – 05H00 : TEKSA 05H00 – 06H00 : KETAMANE 06H00 – 07H00 : PREDACID *Acid Set* Événements -> Soirée / Bal LaPlage de Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

