100% Open Air, 2 Bars, Big Chill Out ! Techno, Acid, Tribe, Acidcore jusqu’à l’aube ! Happy Hour & Light Show ! SIX OU SEPT, VERDURE, AREA 23 et L’ART CENE, le tout 100% gratuit (voir conditions sur l’événement Facebook). Que dire de plus ?

Rendez-vous le 31 Juillet 2021 sur LaPlage de Glazart pour une édition 100% plaisir des Freaky Beats Acid Party ! TIMETABLE 23H50 – 01H00 : SURPRIZE GUEST 01H00 – 02H30 : L’ART CENE 02H30 – 04H00 : SIX OU SEPT 04H00 – 05H30 : VERDURE 05H30 – 07H00 : AREA 23 PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 7 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Samedi 31 juillet | 23H50 — 07H Concerts -> Électronique LaPlage du Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

7 : Porte de la Villette (190m) 7 : Corentin Cariou (588m) T3b : Porte de la Villette

Contact :La Plage du Glazart 01 40 36 55 65 https://www.glazart.com/agenda/31-07-freaky-beats-acid-party-gratuit/ https://www.facebook.com/events/418100202786184?active_tab=about clementine@glazart.com Concerts -> Électronique Étudiants;Urbain;Les Nuits;Musique;Plein air

