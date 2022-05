Festival Frazz’art en scène 2019 La Tuilerie des Boissières Frazé Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Festival Frazz’art en scène 2019 La Tuilerie des Boissières, 29 juin 2019 16:00, Frazé. 29 et 30 juin 2019 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/groups/1596996220369493, frazzart.asso@gmail.com Le festival “Frazz’art en scène” revient encore plus fort pour sa seconde édition, les 29 et 30 juin 2019. Il investira l’ancienne Tuilerie de Frazé pour un week-end riche en surprises. Au programme : un village d’artisans locaux et sympathiques, du graff, des concerts allant du jazz à la chanson française, de la danse, des contes,… Avec tout ce qu’il faut pour se restaurer et se désaltérer sur place. Rejoignez nous ! ——————– Les artisans et artistes visuels * Apiculture – Xavier et Nathalie Taranne * Feronnerie, coutellerie – Guillaume Blanchouin * Massages bien-être – Sylvie Bellanger * Potteries, grès – Pierre Bellanger * Tapisserie, gartniture, décoration – Catherine Masson * Vitraux – Mr et Mme Claisse * Taille de pierre, sculptures – Franck Domain * Aloe vera (beauté et santé) – Maryse Lanchès * Au tour du bois et de l’acier – Christophe Avignon Et un graff effectué devant vos yeux sur la durée du festival par les artistes de Vox Populi ! Ouverture du village d’artisans le samedi de 16h à 23h et le dimanche de 9h30 à 18h30. ——————– Les concerts et spectacles Le samedi : 16h – 17h NoumaTèm – chanson anglophone et danse 17h15 – 18h15 jazz 107 – quartet de jazz 18h30 – 19h15 Back and Forth – folk 19h45 – 20h45 Les poissons chats – swing, blues, rock 21h – 21h20 Noemie Sanson – contes tziganes 21h30 – 22h Chérubin, airs électrolyriques – électroacoustique et chant 22h – 23h SOFA – soul, funk Le dimanche : 12h30 – 13h15 Orchestre de l’école de musique du Grand Châteaudun, pôle de Brou – funk, musique latine et des balkans 14h30 – 15h Les battants l’air – batucada 15h – 16h Les voix du pollen – “la femme qui cherchait l’infini”, un conte musical et dansé 16h10 – 17h Les poissons chats – swing, blues, rock 17h00 – 17h30 Les battants l’air – batucada 17h30 – 18h30 Les têtes de piafs – chanson française 18h45 – 19h10 Luc Engerran – piano brésil et jazz 19h30 – 20h30 Les voix du pollen – Improvisation en conscience ——————– Infos pratiques Entrée libre ! Restauration et boissons sur place : plateaux repas à 10€ et boissons en tous genres. Paiements uniquement en espèces et chèques (à partir de 10€). Lieu du festival : La Tuilerie des Boissières, 28160 Frazé. https://goo.gl/maps/sV5G9YZ7h8t Horaires : Samedi : Village d’artisans en nocturne ! Ouverture de 16h à 23h. Programmation sur scène de 16h à 23h. Dimanche : Village d’artisans de 9h30 à 18h30. Programmation sur scène de 12h30 à 20h30. Organisé par: Frazz’art – Association loi 1901 La Tuilerie des Boissières, 28160 Frazé https://www.facebook.com/groups/1596996220369493 Manifestation beneficiant de l’aide du conseil départemental d’Eure-et-Loir Des questions? Contactez nous! frazzart.asso@gmail.com La Tuilerie des Boissières Frazé 28160 Frazé La Huvetière Eure-et-Loir samedi 29 juin 2019 – 16h00 à 23h30

