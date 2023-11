Atelier : Apprenez à composter Frazé, 16 novembre 2023, Frazé.

Frazé,Eure-et-Loir

Apprenez à composter lors d’une animation sur le compostage et le tri sélectif..

2023-11-16

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Learn how to compost during a workshop on composting and selective sorting.

Aprenda a hacer compost en un acto sobre compostaje y clasificación selectiva.

Lernen Sie bei einer Animation über Kompostierung und Mülltrennung, wie man kompostiert.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU PERCHE