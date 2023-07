Planète 2CV & 2CV expert, portes ouvertes Frayssinhes Catégories d’Évènement: Frayssinhes

Lot Planète 2CV & 2CV expert, portes ouvertes Frayssinhes, 27 août 2023, Frayssinhes. Frayssinhes,Lot Petit déjeuner offert – Balade avec Road-Book – Parking expo – Soirée Jeux et » loto 2CV »-Restauration.

2023-08-27 09:00:00 fin : 2023-08-27 . EUR. Frayssinhes 46400 Lot Occitanie



Complimentary breakfast – Road-book ride – Exhibition parking lot – Games evening and 2CV bingo – Catering Desayuno de cortesía – Conducción con Road-Book – Aparcamiento de exposición – Tarde de juegos y « lotería del 2CV » – Catering Kostenloses Frühstück – Fahrt mit Road-Book – Ausstellungsparkplatz – Abendspiele und « 2CV-Lotto »-Restaurants Mise à jour le 2023-07-17 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Frayssinhes, Lot Autres Adresse Ville Frayssinhes Departement Lot Lieu Ville Frayssinhes

Frayssinhes Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frayssinhes/