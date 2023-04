Week-end chansons françaises – concert Lily Luca (en audio description) « Peigner mon poney », 16 avril 2023, Frayssinhes Frayssinhes.

Frayssinhes ,Lot , Frayssinhes

Week-end chansons françaises – concert Lily Luca (en audio description) « Peigner mon poney »

Salle Polyvalente Frayssinhes Lot

2023-04-16 16:30:00 16:30:00 – 2023-04-16 18:45:00 18:45:00

Frayssinhes

Lot

Frayssinhes .

6 EUR

En première partie : un répertoire (8 chansons) choisi par trois générations d’une même famille de Saint-Céré : Ever Leroy, Catherine et Maïté Rougerie, accompagnées par Lucas Martignac (de Frayssinhes)au piano. Entracte et tour de chant de Lily Luca accompagnée par un comédien (voix off) qui fera profiter du spectacle public voyant et non voyant. La chanteuse parle de tout et n’a peur de rien avec des textes tantôt crus ou délicats, sombres ou légers… on rit et on est ému…ats

Buvette à l’entracte.

clac

Frayssinhes

dernière mise à jour : 2023-03-31 par